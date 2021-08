Em seis dias, chuva supera média mensal em Pelotas

Uma força-tarefa tem atuado em áreas impactadas pela chuva em Pelotas para amenizar os transtornos causados pela precipitação dessa semana. Entre sexta (20) e quarta-feira (25), o acumulado somava 130 milímetros de precipitações, enquanto a média para todo o mês é de 119 milímetros. Na zona rural, o prejuízo ficou concentrado, sobretudo, nas estradas.

Nas primeiras horas da manhã, a Defesa Civil foi acionada por moradores da ocupação localizada na avenida Zeferino Costa, defronte ao aeroporto. No local, o coordenador Paulo Darci dos Santos pediu o apoio do Sanep e da Secretaria de Assistência Social. A água tomou as vias e chegou a invadir moradias. Trinta e sete famílias já foram cadastradas . Somente uma, com cinco pessoas - mãe e quatro filhos -, aceitou ser removida para a casa de parentes, de acordo com informações do coordenador da Defesa Civil local, tenente Paulo Darci dos Santos. As demais não quiseram deixar suas casas.

A Defesa Civil ofereceu lonas, como paliativo para cobrir telhados com falhas ou danificados e, segundo a coordenadora do setor de Proteção Social Básica, assistente social Andréia Iriart, além do acolhimento, a Secretaria disponibilizou cobertores, roupas e alimentos em ação que se estendeu ao longo do dia.

"Chuva acima da média, cidade plana e construções irregulares são os principais fatores que comprometem a eficiência dos sistemas de drenagem", observa o secretário de Serviços Urbanos e Infraestrutura Flávio Suanes. Todo o trabalho voltou-se à desobstrução de valetas e abertura de travessias de escoamento do excesso de água.