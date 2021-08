Fenac anuncia retomada de feiras presenciais em Novo Hamburgo

A Fenac e o Sebrae RS promoveram coletiva para apresentar ações referentes à retomada do calendário de eventos presenciais para os próximos meses. Na oportunidade, o diretor-presidente da Fenac, Marcio Jung, destacou a importância do momento. "Estávamos aguardando para poder anunciar oficialmente a retomada do calendário de eventos presenciais", disse.

Na sequencia, Jung apresentou o calendário de eventos da Fenac, explicando que a retomada das feiras presenciais será iniciada com a 8ª edição da Feipet - Feira de Negócios para Animais de Estimação, de 26 a 28 de setembro deste ano. Na oportunidade, o diretor-presidente enfatizou que segurança será a palavra-chave das feiras que serão promovidas pela Fenac, relembrando que em março de 2020, a realização da Fimec representou um desafio para a promotora, quando nem se tinham protocolos e regras definidas.

Durante a coletiva também ocorreu a renovação da assinatura oficial do termo de parceria entre Fenac e Sebrae RS. A entidade estadual firmou compromisso com a realização das feiras da Fenac. "O objetivo maior do Sebrae é pensar no desenvolvimento local e criar oportunidades ativas para micro e pequenas empresas", explicou Marco Aurélio Copetti, gerente regional do Sinos, Caí e Paranhana do Sebrae RS.