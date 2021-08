Gramado inicia mutirão para atendimentos ortopédicos

Com o objetivo de atender a grande demanda represada, a secretaria da Saúde de Gramado lançou nesta semana o Mutirão de Ortopedia. A expectativa é atender, até o dia 30 de setembro, cerca de 500 pacientes que aguardam há dois anos o agendamento das consultas e os encaminhamentos. A expectativa é zerar as filas ainda em 2021 - são 1.4 mil pessoas na espera.

O secretário adjunto da Saúde, Volnei Desian, aponta que, até o final do ano a secretaria pretende acabar com a fila de espera dos pacientes. "Nossa expectativa é encerrar o ano com o menor número possível de moradores aguardando. Trabalhamos com o objetivo de zerar todas as filas. Isso não ocorrerá somente na especialidade de ortopedia, mas sim, em todas as áreas da saúde pública de Gramado", conclui. A população está sendo chamada conforme a inscrição realizada. Segundo Volnei, não é necessário que os inscritos se desloquem até o Centro Municipal da Saúde (Postão), pois todos serão acionados através de ligações.