Protocolos sanitários do Natal Luz são apresentados

A segurança dos espectadores, artistas e equipes de apoio tem sido uma das preocupações da Gramadotur, organizadora do 36º Natal Luz de Gramado. É o primeiro evento público que teve seus protocolos de prevenção ao coronavírus aprovados pelo governo do Estado. Anteriormente, somente eventos privados tinham obtido esta autorização.

Os protocolos de biossegurança preveem uma redução da capacidade de público para 30% do que seria previsto nos cinco principais espetáculos. Outras exigências que deverão ser cumpridas são a disponibilidade de álcool em gel, cumprimento de distanciamento e uso de máscaras para acesso em todos os locais. Cada evento possui um protocolo específico de acordo com o seu uso, destaca a arquiteta Tatiana Ferreira da Silva, chefe do Departamento de Infraestrutura e Segurança da Gramadotur.

Para o Nativitaten e o Natalis, por exemplo, será montada toda a estrutura que inclui arquibancadas com capacidade para receber até 6.000 pessoas. No entanto, em função dos protocolos, a capacidade máxima recebida será de 2.000 pessoas. Os assentos serão demarcados de forma que seja mantido um distanciamento entre as pessoas. Haverá espaços para uma, duas, três ou até quatro pessoas agrupadas, destinadas a grupos familiares ou cohabitantes. Serão marcados os locais onde será permitido sentar.

A estrutura para o Grande Desfile que será montada na parte externa do Expogramado, também com capacidade limitada para até 1.600 espectadores. Os outros dois espetáculos - O Reino do Natal e O Primeiro Natal do Menino Jesus - também terão limitação de acesso de público, com teto máximo ainda a definir.

Tatiana destaca que outras medidas a serem adotadas são a permissão dos acessos aos espetáculos com mais antecedência do que em anos anteriores, para evitar aglomerações. Os totens para venda de ingressos estarão todos concentrados no Complexo do Expogramado. Por isso, não terá venda na Rua Coberta, por exemplo. A medida possibilitará a higienização frequente dos equipamentos.