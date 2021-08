Santo Ângelo busca recursos para o parque da Fenamilho

A recente visita do ministro do Turismo Gilson Neto a Santo Ângelo e à região noroeste foi uma oportunidade para a apresentação de reivindicações dos prefeitos e de lideranças dos segmentos representativos regionais. O prefeito Jacques Barbosa e o presidente da 20ª edição da Fenamilho Internacional, Luís Alberto Voese, também estiverem no encontro em São Miguel das Missões e apresentaram um anteprojeto para buscar recursos na ordem de R$ 9,7 milhões para investimentos na infraestrutura do Parque de Exposições Siegfried Ritter, já para a feira de 2023.

Segundo explicou Voese, o anteprojeto contempla uma série de mudanças na infraestrutura do parque. A prefeitura e as entidades que integram a organização iniciaram os debates para consolidar o projeto de requalificação do Parque de Exposições Siegfried Ritter e efetivar os recursos necessários vindos de Brasília.

O anteprojeto foi elogiado pelas entidades organizadoras, que concluíram que investimentos são urgentes e necessários para a modernização do parque de exposições. Inclusive, com base no anteprojeto, foram sugeridas diversas alterações na área interna. O prefeito Jacques defendeu a ampliação da área de demonstração do milho, alterando o local do estacionamento, com a instalação de um sistema de irrigação no local. "Precisamos valorizar ainda mais a cultura do milho para atração de investimentos na área, vislumbrando a instalação de grandes indústrias do setor em Santo Ângelo", pontuou.

Outra questão que terá o debate ampliado é sobre uma possível alteração da data da 20ª Fenamilho Internacional, inicialmente agendada o período entre 29 de abril e 8 de maio de 2023. Ela pode ser antecipada em uma semana. De acordo com Voese, a alteração será avaliada para não coincidir com a feira de Três de Maio.