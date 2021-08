Bento Gonçalves será sede de congresso nacional de sindicatos

A cidade de Bento Gonçalves será sede do 36º Congresso Nacional de Sindicatos Empresariais do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Dirigentes sindicais, empresários, executivos, advogados e gestores do setor de todo o Brasil participam do encontro que será realizado entre os dias 29 de setembro e 1 de outubro.

Na pauta do evento, a reorganização sindical, desafios e soluções do novo comércio, economia, gestão e negociações coletivas. A programação ainda está sendo fechada e contará com palestras adicionais.

O primeiro dia do evento é direcionado para reuniões com assessores de diversas. Um talk show sobre a reorganização sindical marcará as atividades do segundo dia do Congresso. A palestra magna do dia 30 ficará por conta do presidente do Conselho de Administração da Renner, José Galló, que falará sobre gestão.