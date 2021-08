Reforma de posto em bairro de Esteio é entregue

A prefeitura de Esteio entregou as obras de reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS) Paulo Souza Nunes, no bairro Novo Esteio. Com a obra, a unidade que atende uma região com mais de 7,5 mil pessoas passa a contar com mais 89,6 m² em área, distribuídos em sete consultórios médicos, um odontológico e uma sala ginecológica, além de um jardim terapêutico na área externa.

O investimento foi de R$ 483,6 mil. Para o prefeito Leonardo Pascoal, essa é mais uma entrega para a área da saúde, que foi e continua sendo prioridade da Administração desde o primeiro dia de governo. "Trata-se de um investimento de quase meio milhão de reais, sendo que quase 80% desse valor são de recursos próprios. E o fizemos porque entendemos que é um investimento necessário e importante para qualificar o ambiente de trabalho dos servidores e qualificar os serviços prestados à população", afirmou.