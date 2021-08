Caxias do Sul cria programa para a guarda de jovens

O programa Guarda Subsidiada, em Caxias do Sul, foi criado com o objetivo principal manter ou reintegrar crianças, adolescentes ou grupos de irmãos na família extensa e ou ampliada em função de afastamento do convívio de sua base natural ou biológica, mediante decisão judicial provisória ou definitiva. O programa foi oficialmente instituído nesta semana, com a sanção da lei pelo prefeito Adiló Didomenico.

A presidente da Fundação de Assistência Social (FAS), Katiane Boschetti da Silveira, destacou a importância da lei. "A regulamentação legal é um avanço, pois integra o programa ao Sistema Único de Assistência Social de Caxias do Sul e à Política Municipal de Atendimento dos Direitos da Criança e Adolescente vigente na cidade", frisou. Atualmente, são atendidas 204 crianças e adolescentes e 85% dos familiares participantes são avós.

O financiamento do programa é uma parceria entre a FAS e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdica) que, por meio do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA), viabiliza 50% dos recursos. O prefeito Adiló Didomenico voltou a enfatizar a necessidade de um trabalho de sensibilização dos escritórios de contabilidade para assegurar que parte dos valores devidos ao Imposto de Renda permaneça na cidade, como possibilita a legislação.

"Temos a condição de reter até R$ 20 milhões anuais, mas conseguimos apurar pouco mais de 10% disto", recordou. Adiló entende que é preciso criar mecanismos mais acessíveis para que o contribuinte indique a retenção em favor dos conselhos que atendem crianças, adolescentes e idosos. A FAS fará um trabalho mais próximo aos escritórios, incluindo a elaboração de uma cartilha explicativa e visitas.