Atividades do Agosto Lilás são realizadas em escolas de Ivoti

Com o intuito de alertar sobre a violência contra a mulher, a prefeitura de Ivoti está realizando a campanha de conscientização "Mulher não tem dono". A atividade alusiva ao Agosto Lilás inclui bate-papo com os alunos dos 9º anos das escolas da rede de ensino municipal.

Conforme a coordenadora do Cras, Roberta Würzius, as escolas interessadas em receber as psicólogas realizaram o agendamento para participar das atividades. "Ter esses momentos de reflexão, informação e bate-papo é importante para mudarmos o contexto atual. A ação nas escolas é sempre importante, pois vemos como um trabalho de prevenção. Precisamos trabalhar desde cedo com nossos jovens para mudarmos a realidade atual", comenta Roberta.