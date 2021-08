Celulares apreendidos no sistema prisional são repassados a escola de Rio Pardo

Cerca de 20 aparelhos celulares provenientes de apreensões no sistema prisional e de doações da comunidade foram entregues para estudantes do Instituto de Ensino Estadual Ernesto Alves, de Rio Pardo. É a segunda parte do Projeto Alquimia II, que destina os celulares aos alunos da rede pública estadual da região.

A ação é fruto de trabalho conjunto entre Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), Promotoria de Justiça de Rio Pardo, Polícia Civil, Poder Judiciário e a secretaria municipal de Educação. O projeto já contemplou estudantes de escolas de Encruzilhada do Sul, Rio Pardo e Pantano Grande.

Os aparelhos que estariam sendo usados para fins ilícitos são apreendidos nas casas prisionais, através de revistas diárias de rotina, e podem contribuir para a educação de alunos da rede pública da região. Até chegarem à mão dos alunos, os aparelhos passam por diversas etapas.

No momento em que são apreendidos nas casas prisionais, se tornam provas para investigação e, na sequência, através do projeto "Transforme", são encaminhados ao Ministério Público, que realiza uma triagem e destina os celulares para instituições parceiras, a fim de serem restaurados. Após o processo de restauração, os telefones voltam para o Ministério Público, que planeja, com a secretaria municipal de Educação, a entrega dos aparelhos para os estudantes.