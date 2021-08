Prefeitura amplia isenções de contas do Samae em Caxias do Sul

O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico assinou o projeto de lei que aumenta o número de entidades isentas do pagamento da tarifa de água e esgoto do Samae.

Com a alteração, imóveis ocupados pela administração direta, autárquica e funcional do município; sedes de empresas públicas municipais, sociedades de economia mista e sociedades anônimas das quais o município detenha capital majoritário; o Poder Legislativo Municipal; o Poder Judiciário Estadual, no que se refere à sede do Fórum no município; sedes de Associações de Moradores de Bairros que sejam de propriedade do município, até o limite de consumo de 5 metros cúbicos e às recicladoras credenciadas pelo município até o limite de consumo de 10 metros ficam desobrigados de pagar.

A isenção também se aplica aos contratos de gestão firmados pelo município com organizações sociais para gerir escolas de educação infantil, unidades de saúde, além do restaurante popular.