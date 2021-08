Executivo de Taquari consegue R$ 946 mil de economia em precatórios

A prefeitura de Taquari, junto ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e do Departamento Jurídico, conseguiu uma negociação para regularização dos precatórios municipais. Entre os débitos negociados inicialmente, chegou-se a uma economia de R$ 946.160,50 para os cofres públicos. Os processos judiciais antigos representam um passivo de grandes proporções, em especial nos precatórios.

Conforme o jurídico, os pagamentos estão em dia, e gradativamente tem reduzido o montante, defendendo com afinco os interesses do município. "Quando conseguimos economizar o dinheiro público é para investir onde é necessário, seja na saúde, educação ou em obras necessárias no município", destacou o prefeito André Brito. O total de precatórios, neste montante, era de R$ 2.365.401,25, e com a redução de R$ 946.160,50 (através de negociação), ficou em R$ 1.419.240,75.