Prédio de antiga estação férrea de Farroupilha é reinaugurado

Para comemorar os 50 anos da Câmara de Dirigentes Lojista (CDL) de Farroupilha, a entidade fará a reinauguração da antiga Estação Férrea Nova Vicenza, conhecida popularmente como Estação Férrea de Farroupilha. A solenidade ocorre nesta quinta-feira (26), às 18h30min. No dia 27, quando o espaço será aberto ao público, a CDL Farroupilha lança o Festival de Prêmios, que também faz parte das comemorações.

As obras de restauro da Estação Férrea de Farroupilha iniciaram em fevereiro de 2020 após estudos e projetos arquitetônicos. O investimento para a revitalização da estação e seu entorno foi de cerca de R$ 1,2 milhão, sendo mais de R$ 1 milhão por meio de captações federal, estadual e municipal, além de recursos da própria CDL Farroupilha. As obras de restauro e ocupação levaram em conta todas as determinações do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Rio Grande do Sul (Iphae) e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

A entidade venceu a licitação da prefeitura em 2017 para o projeto de restauro e ocupação do prédio. A concessão da antiga Estação Férrea tem prazo de duas décadas, podendo ser prorrogada por mais 20 anos. O local passa a oferecer para a comunidade um memorial, biblioteca e o Centro de Atendimento ao Turista (CAT). As obras da estrutura externa foram concluídas em dezembro de 2020, porém, por conta da pandemia, os espaços internos foram finalizados neste mês.

O presidente da CDL Farroupilha, Juliano Tofolo, afirma que a inauguração do espaço é um marco histórico para a cidade, e que a comunidade poderá desfrutar do espaço como uma opção de lazer, de cultura e de gastronomia. "O restauro da estação e agora essa inauguração só foram possíveis porque contaram com a união e o esforço de muitas pessoas, dos poderes público e privado, que se doaram ao máximo. Mesmo com todas as dificuldades em razão da pandemia, tivemos o apoio de empresas que acreditaram e entenderam a importância do projeto, dos governos municipal e estadual e de muitos parceiros que abraçaram a causa", reconhece.