ONG Parceiros Voluntários vai se instalar em Garibaldi

A Associação de Pequenas e Médias Empresas de Garibaldi (Apeme) inaugura, no dia 1 de setembro, a incorporação de uma unidade da Parceiros Voluntários em sua sede. A Parceiros Voluntários é uma Organização Não Governamental (ONG), sem fins lucrativos e apartidária, criada há mais de 20 anos. Possui unidades em diversos municípios do Rio Grande do Sul, em São Paulo e desenvolve inúmeros projetos em todo o Brasil.

Conforme o presidente da Apeme, Carlos Dendena, a intenção agregar ainda mais nas ações sociais e beneficentes. "Este será o braço social da Apeme, concentrando nossos esforços e projetos que venham a somar em áreas distintas da empresarial. Entendemos que nosso papel vai além do limite de business, ou dos negócios e serviços oferecidos pela entidade. Acreditamos que os gestores precisam ter um olhar que contemple todos os públicos, plantando sementes que se transformam em importantes ações no futuro", disse.

A ONG desenvolve tecnologias sociais e soluções personalizadas para seus parceiros com foco no desenvolvimento sustentável das comunidades e territórios. Para isso, articula uma rede colaborativa, envolvendo agentes internos e externos, para co-criar soluções de impacto positivo para todo o ecossistema dos municípios em que atua. O superintendente da ONG Parceiros Voluntários, José Alfredo Nahas, explica o processo. "Nossos primeiros passos foram focados no voluntariado, mas hoje temos uma atuação ampliada. Acreditamos em transformar o mundo em um lugar melhor para as pessoas viverem. Podemos contribuir um pouco mais se juntarmos nossas forças e somente juntos criaremos uma sociedade mais justa e sustentável para todos."