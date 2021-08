Estudo mostra saúde dos rio-grandinos recuperados da Covid

Um estudo inédito de monitoramento da saúde de adultos e idosos na região Sul do Estado após infecção por Covid-19 chegou na metade da sua coleta de dados, alcançando a marca de mais de 2.000 pessoas entrevistadas. A iniciativa é coordenada pela professora da Faculdade de Medicina (Famed) da Universidade Federal do Rio Grande (Furg), Mirelle Saes, com coordenação adjunta da docente Suele Manjourany Silva Duro, da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e conta com financiamento da Fundação de amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs).

O projeto tem o objetivo de acompanhar a saúde de rio-grandinos que tiveram Covid-19 entre dezembro de 2020 e março de 2021, que foram sintomáticos à doença, diagnosticados por RT-PCR e registrados na vigilância epidemiológica. As entrevistas por telefone iniciaram no mês de junho, e através dos dados coletados, já é possível traçar um perfil dos entrevistados.

Destes, 59,7% são mulheres; média de idade de 41 anos; 43,6% possuem ensino médio e 59,4% são casados (as) ou vivem com companheiro (a) Ainda de acordo com o levantamento da pesquisa, 91,5% dos entrevistados ficaram em isolamento durante a infecção e 94,5% buscaram atendimento no início dos sintomas. Segundo o estudo, dois entre 10 entrevistados precisou buscar algum serviço de saúde novamente por que os sintomas da Covid-19 não melhoraram ou até pioraram.

O ineditismo do estudo está no levantamento de dados científicos a respeito da saúde das pessoas após a infecção, no monitoramento de uma grande parcela de participantes - contatando todas as pessoas diagnosticadas via teste RT-PCR presentes na lista compartilhada pela vigilância epidemiológica, independente da gravidade dos sintomas. Os resultados parciais do estudo mostram que os infectados pelo coronavírus ainda apresentam pelo menos um sintoma após a infecção, situação conhecida como a Covid longa. "Das 2 mil pessoas entrevistadas, metade ainda apresenta algum sintoma residual, mesmo passadas 12 a 20 semanas da infecção", ressalta a coordenadora do estudo. Os sintomas mais persistentes são: perda de memória (71,5%); perda de atenção (66,5%); alterações cutâneas (39,9%); dor de cabeça (29,9%) e fadiga (27,9%).

De acordo com a coordenadora da pesquisa, as coletas continuarão até alcançar o mais próximo do total da população alvo, que são 4 mil adultos. O objetivo é monitorar a saúde das pessoas após 12 meses e 18 meses da infecção, explica Mirelle Saes.