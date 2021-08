Empresa que faz a travessia entre Rio Grande e São José do Norte encerra as atividades

A Transnorte Transportes Aquaviários, empresa nortense, que há mais de 40 anos conecta São José do Norte e Rio Grande por meio do transporte aquaviário, emitiu uma nota em que anunciou o encerramento de suas atividades na travessia. O prazo para finalização do serviço é de 30 dias a partir da segunda-feira passada (23)

De acordo com o comunicado, a empresa perdeu a capacidade financeira de arcar com os custos operacionais do serviço, devido ao crescente endividamento, que chegou ao patamar de R$ 1,7 milhão em 2020. "Tal decisão se deve ao contínuo agravamento dessa situação – consequência da ausência de diálogo producente com os poderes Executivo e Legislativo e ainda do cumprimento às diversas decisões judiciais que impossibilitaram o aumento da tarifa e a adequação da tabela de horários com vistas a tão necessária redução dos custos operacionais diante da queda no fluxo de passageiros como reflexo da pandemia da Covid-19", disse a empresa, através de nota.

A empresa relata que, tendo em vista que a viabilidade do transporte público como atividade econômica é alcançada através do equilíbrio entre fluxo de passageiros e custos operacionais, e considerando a impossibilidade de assegurar o equilíbrio necessário, "chegou-se ao colapso". A Transnorte afirma que o endividamento só tem aumentado e a empresa já não dispõe de recursos ou de crédito. De tal modo, não restará outra alternativa senão o encerramento da atividade como única solução possível.

A prefeitura de Rio Grande informou que, tão logo foi avisada sobre o encerramento das atividades, entrou em contato com a Metroplan, órgão responsável pelos serviços, para obter informações sobre as deliberações daquele órgão. A informação foi no sentido de que também haviam sido cientificadas da decisão naquela oportunidade e que, até aquele momento, não haviam deliberado sobre o assunto, mas tão logo alguma posição fosse tomada, os municípios do Rio Grande e São José do Norte serão informados.