Nova Petrópolis terá feirão com oferta de mais de 100 empregos no fim deste mês

A Associação Comercial e Industrial de Nova Petrópolis (ACINP) lançou o 1º Feirão de Empregos. A ação tem objetivo de preencher as vagas ofertadas pelas empresas associadas no balcão de empregos da entidade e auxiliar profissionais que estão fora do mercado de trabalho e precisam de uma recolocação.

O feirão acontece no dia 30 de agosto, das 8h às 12h, no Centro de Eventos de Nova Petrópolis e conta com o apoio da prefeitura. Empresas do segmento de serviços, calçados e alimentos são algumas que já estão cadastradas para receber os candidatos. Segundo a associação, por enquanto são mais de 100 vagas disponíveis.

Na entrada, haverá uma equipe da organização do evento para analisar o perfil dos candidatos e encaminhá-los às entrevistas de emprego. Os candidatos devem comparecer ao local com currículo atualizado, carteira de trabalho e documento com foto.