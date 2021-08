Canoas anuncia segunda fase do auxílio emergencial municipal

A prefeitura de Canoas confirmou a segunda etapa auxílio emergencial canoense. Conforme a secretaria de Governança e Enfrentamento à Pandemia, serão 5.000 vagas para pessoas com renda per capita máxima de até meio salário mínimo. As inscrições iniciam no dia 1 de setembro e devem ser realizadas pelo site da prefeitura de Canoas, ou presencialmente em alguma das cinco subprefeituras da cidade.

O benefício de R$ 200,00 por mês, durante três meses, e R$ 96,00 no cartão TEU será mantido. Os contemplados deverão realizar 4h mensais de serviços para a comunidade e 8h por mês de cursos profissionalizantes. O secretário, Felipe Martini, destaca que o projeto tem como objetivo salvar vidas. "Precisamos ajudar os canoenses a combaterem os efeitos socioeconômicos da Covid-19. A ideia do programa consiste em auxiliar a população de baixa renda a colocar o pão na mesa da sua família", enfatizou Martini.

As inscrições no programa vão do dia 1 ao dia 6 de setembro. No dia 16, a lista final dos selecionados estará disponível. No dia 4 de outubro iniciam as rodadas de trabalho. Não haverá segunda chamada para nenhuma das atividades previstas. Quem foi contemplado na primeira fase do auxílio precisa fazer um novo cadastro para postular a prorrogação do benefício.

O candidato que não comparecer a qualquer etapa do processo seletivo, sem a prévia justificativa, será automaticamente desclassificado. Para participar do auxílio emergencial canoense é necessário morar em Canoas, ter mais de 18 anos de idade, não possuir nenhum outro benefício social, ter renda mensal per capita de até meio salário mínimo e aceitar as condições gerais da prefeitura.