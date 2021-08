EGR começa obra de acesso ao Distrito Industrial de Guaporé

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) iniciou a obra de acesso ao Distrito Industrial de Guaporé, no quilômetro 124,6 da ERS-129. Os serviços contam com investimento de até R$ 250 mil e irão facilitar os movimentos de conversão dos condutores na entrada e na saída do acesso. Além disso, a EGR irá implantar pistas de aceleração e desaceleração para reforçar a segurança dos veículos que trafegam pelo Distrito.

Conforme o diretor-presidente da EGR, Marcelo Gazen, os trabalhos serão divididos em três etapas. "Primeiramente, será executado o alargamento da pista no lado do Distrito, com a implantação de uma faixa adicional de 150 metros de comprimento" destaca. "Posteriormente, a EGR fará o recapeamento dos acostamentos, com o devido nivelamento da pista".

De acordo com Gazen, a última etapa dos serviços contará com a sinalização da estrada e demarcação das faixas, além da implantação do ponto de espera dos veículos para a conversão do acesso. Iniciadas no dia 18 de agosto, as obras têm conclusão prevista para a primeira quinzena de setembro.