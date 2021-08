Canela terá mais 22 salas de aulas para o próximo ano letivo

A secretaria de Educação, Esporte e Lazer de Canela trabalha para o ano letivo de 2022. Atualmente, o departamento de Projetos atua na finalização do memorial descritivo para construção de 22 salas de aula, distribuídas nas escolas Severino Travi, bairro São Rafael; Barão do Rio Branco, Saiqui; João Alfredo Corrêa Pinto, Sesi; Bertholdo Oppitz, São Lucas; Ernesto Dornelles, Boeira e Dante Bertoluci, no São Luiz. Com esta identificação da descrição pronta, inicia-se o processo licitatório.

A secretária de Educação, Janete da Silva Santos, explica que a construção das 22 salas terá o conceito estrutural modular, já implantado neste ano nas escolas Dante e João Alfredo. "Rapidamente, nós teremos a construção de uma estrutura adequada, moderna, com ambiente climatizado e que atende a todas as exigências. De outra forma, levaríamos um tempo bem maior para termos uma solução que pudesse prover a oferta de vagas para os alunos" frisou.

A ampliação dos educandários faz parte do processo de implantação do turno integral nas escolas municipais que neste ano já contempla estudante de 1º, 2º e 3º anos. Para o chefe do executivo a expansão das unidades já existentes foi uma alternativa que se encontrou para aumentar o quantitativo de vagas na rede municipal. "Conseguimos aproveitar o que já existe e modernizar toda a estrutura, com ar condicionado, lousa e demais mobiliários. O que podemos concluir com as salas é que são de rápida implantação e seguras. Estamos dando um grande passo para oferecer infraestrutura de qualidade aos alunos", destaca o prefeito Constantino Orsolin.