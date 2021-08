Museu do Imigrante de Bento Gonçalves vai contar com site

O site do Museu do Imigrante de Bento Gonçalves será lançado no dia 8 de setembro para o público. Idealizado pelo produtor cultural e historiador Igor Nichetti dos Santos, por meio do projeto "E se o museu falasse? - Comunicar para fomentar debates", a página oficial da instituição tem o objetivo de aperfeiçoar as estratégias de comunicação, bem como ser uma ferramenta de ampliação e difusão do patrimônio cultural material e imaterial de Bento Gonçalves.

O site irá contar com conteúdos dos acervos da instituição, programa educativo, as exposições (permanente e temporárias), programa arquitetônico, projetos em andamento, a inserção da plataforma de dados Tainacan, e demais atividades institucionais. Também, terá tour virtual 360° das salas de exposição permanente e implantação das formas de acessibilidades para esse ambiente virtual, como áudiodescrição das imagens e compatibilidade total com leitores de tela.

O trabalho está sendo executado há cinco meses por uma equipe de profissionais de diversas áreas do conhecimento como web design, designer, museologia, fotografia, história e áudio descritores: Goon Design e Tecnologia, VLC 360°, Som Da Luz Áudio Descrição, Ketlin Baggio, designer, Jociane Cagol Fotografia, Luiza Ambrosi, museóloga e Igor Nichetti dos Santos, historiador.