Santa Cruz do Sul abre o primeiro posto de saúde sustentável

Começou a funcionar o primeiro posto de saúde sustentável de Santa Cruz do Sul. Trata-se da Estratégia de Saúde da Família Alcemiro Manoel dos Santos, erguida na rua da Pedreira, e que abre as portas para prestar atendimento a uma população de 4.000 pessoas.

A nova unidade vai substituir a antiga estrutura que funcionava em um prédio alugado e pequeno demais para dar conta da crescente demanda de usuários, provenientes dos bairros Pedreira e parte do Santuário. O prédio - o primeiro público municipal a contar com geração de energia renovável - contempla espaços bem ventilados, com janelas amplas para melhor aproveitamento da luz natural. São 442,31 metros quadrados de construção, em alvenaria, com total acessibilidade.

Diferente das estruturas tradicionais, o prédio tem a preocupação e no cuidado com o meio ambiente. Um sistema para coleta e armazenagem de água da chuva foi implantado e vai permitir a utilização de recursos hídricos não-potáveis nas descargas dos vasos sanitários e também nos canteiros e na futura horta. Já para a manutenção das lâmpadas de LED e aparelhos elétricos será instalado um sistema para captação de energia solar, que vai garantir cerca de 70% a 80% da energia consumida no local, proporcionando economia aos cofres públicos. A compra de placas fotovoltaicas está em processo de licitação.

Com investimento de pouco mais de R$ 1 milhão, a estrutura física dispõe de farmácia, salas de triagem, de recepção, de espera, de atividades coletivas, de agentes comunitários de saúde, de vacinas, de administração, de procedimentos, de curativos e de observação; três consultórios médicos e um odontológico; central de material esterilizado simplificada; copa; quatro banheiros (dois acessíveis); depósito de material de limpeza; rouparia; varanda; e área de ambulância. Do lado de fora foi instalado um playground.

A secretária municipal de Saúde, Daniela Dumke, disse que está nos planos da secretaria a contratação de mais uma equipe para atuar no posto, já que a unidade poderá aumentar sua capacidade de atendimento no futuro. "Hoje atendemos em média 4 mil pessoas, mas a estrutura tem condições de ampliar esse atendimento para cerca de 8 mil usuários", disse.

O nome da unidade é uma homenagem a uma figura ilustre de Santa Cruz do Sul, o músico Alcemiro Manoel dos Santos. Ele foi fundador e diretor da Escola de Samba Unidos do Morro. Cantor e compositor, foi um dos autores da música "Tristeza, solidão, saudade", que ganhou fama nos festivais da época, e da canção "No Alto da Pedreira". No carnaval de Santa Cruz também teve expressiva participação.