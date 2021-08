Encontro das Mulheres Bonequeiras acontece em Dois Irmãos

Arte, criatividade e animação estarão unidas no 1º Encontro das Mulheres Bonequeiras do Rio Grande do Sul. A programação terá seminários, oficinas, performances e apresentações artísticas, que acontecerão desta terça-feira (24) a 1 de setembro, no município de Dois Irmãos.

O evento irá reunir mulheres artistas de diferentes regiões do Estado, além de representantes de culturas populares de todo o país, para debater temas relacionados à presença feminina no desenvolvimento do Teatro de Animação. A programação acontecerá nos espaços do Centro Cultural Antiga Matriz, Parque Municipal Romeo Benício Wolf, Avenida 10 de Setembro e Espaço de Residência Artística Vale Arvoredo (localizado entre Dois Irmãos e Morro Reuter).