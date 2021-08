São Leopoldo inicia varredura do Aedes aegypti em bairros

A prefeitura de São Leopoldo, por meio da Vigilância em Saúde, iniciou nesta segunda-feira (23) o Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRAa). Trata-se de uma varredura que percorrerá todos os bairros da cidade para identificar possíveis focos do mosquito transmissor da dengue, zika vírus e febre chikungunya.

Nos próximos 15 dias, 23 agentes de combate às endemias concentrarão suas ações nas visitas a domicílios para coletar amostras e orientar moradores. O processo é exigido pelo Ministério da Saúde para que os municípios tenham um diagnóstico dos locais mais propensos para a proliferação do mosquito.

As visitas, feitas por amostragem, começaram pelo bairro Feitoria. A visita é realizada em dupla e dura poucos minutos. Os funcionários estão identificados com coletes e crachás. Antes de ser suspenso por conta da pandemia, o último LIRAa, realizado em janeiro de 2020, apontou alto risco para o mosquito em São Leopoldo.

A partir das informações recolhidas, a Vigilância Ambiental elabora uma estratégia preventiva de atuação. Neste ano, três casos de dengue foram confirmados no município. No LIRAa, os agentes percorrem aproximadamente 600 quarteirões, realizando em média 3,5 mil visitas no período de duas semanas. Para dinamizar o trabalho, os servidores se dividem em duplas que ficam responsáveis por um quarteirão.

"A Vigilância em Saúde retomou em junho as visitas domiciliares, além dos pontos estratégicos como cemitérios, floriculturas e ferros-velhos. Agora damos mais um passo. O levantamento é um processo mais intenso, que abrange toda a cidade e nos apresenta uma situação do momento", disse secretário da Saúde Marcel Frison.