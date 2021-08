Caxias e Juventude farão 'Ca-Ju da vacina' nesta quarta-feira

Torcedores do Caxias e do Juventude que têm de 18 a 28 anos e ainda não se vacinaram contra a Covid-19 têm um compromisso nesta quarta-feira (25/08): das 16h às 20h, os dois clubes, em parceria com a secretaria municipal da Saúde, realizam o Ca-Ju da vacina. O objetivo é mobilizar o maior número de jovens para buscar a vacina, já que a procura tem sido baixa desta faixa etária pela imunização contra a doença.

Os dois estádios terão pontos de vacinação para a primeira dose, que não é restrita aos torcedores da dupla: qualquer pessoa de 18 a 28 anos pode comparecer. Até então apenas 40% dos jovens de Caxias do Sul, de 20 a 24 anos, fizeram a primeira dose. Na faixa de 25 a 29 anos o índice também é baixo, somente 61%.

"O público jovem trabalha, está retomando as aulas presenciais, e é primordial que a vacina seja uma prioridade em suas rotinas. A vacina é o caminho mais curto para que possamos voltar à normalidade de nossas vidas, o que inclui a retomada do público nos nossos estádios. Por isso convidamos todos a fazer a vacina e agradecemos a parceria dos dois clubes e de todos os demais parceiros", destaca a secretária municipal da Saúde, Daniele Meneguzzi.

Os presidentes dos clubes também fizeram um apelo para que os jovens torcedores se imunizem. Paulo Cesar do Santos, presidente do Caxias, falou da importância a união para acabar com a pandemia. "Queremos que a a torcida jovem principalmente venha fazer a vacina, pois essa é a forma mais rápida e segura para a volta à normalidade. E dessa forma nós esperamos em breve termos a volta do torcedor à nossa casa, o Estádio Centenário", salienta

Já Walter Dal Zotto Jr., do Juventude, ressaltou a vitória mais importante, que é a vida. "Precisamos seguir lutando contra a covid-19 e a maior arma para isso é a vacina. Portanto, convocamos toda a comunidade de Caxias do Sul, especialmente os mais jovens, para que venham ao estádio Alfredo Jaconi e façam sua parte", clamou.