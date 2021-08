Prefeitura busca empresa para estudo sobre a Gare de Santa Maria

Parte da história ferroviária de Santa Maria está prestes a ganhar nova vida. A prefeitura publicou um edital para a contratação de empresa que irá elaborar levantamentos, estudos, avaliações e quantificações técnicas sobre a antiga Estação Ferroviária, a Gare, localizada na avenida Rio Branco. O trabalho dará subsídios para a revitalização do local, no futuro.

O valor total dos serviços está estimado em R$ 68.654,50. A empresa terá de fazer o levantamento de aspectos arquitetônicos, estruturais e do estado de conservação da Gare. A contratada também vai averiguar materiais utilizados na construção, como argamassa e tintas nas paredes, nos ornamentos, nas esquadrias e na escada de madeira, além da verificação dos sais e umidade presentes nas paredes e da situação dos pisos. Com as informações reunidas, a empresa irá apresentar o mapeamento dos danos da estrutura.

Por fim, a empresa apresentará as alternativas de conservação, qual será a conduta técnica a ser adotada e a definição dos serviços e materiais para a revitalização da edificação, do lanternim (estrutura instalado no telhado) e da plataforma da Gare. A apresentação da planilha orçamentária, com o custo total da intervenção que deverá ser feita na estação, também cabe à empresa contratada.

"A Gare é uma prioridade nossa. O prédio será reformado e revitalizado. O uso da Gare no futuro será discutido com a comunidade. É uma iniciativa que se soma ao projeto de revitalização do Centro Histórico, uma área que foi fundamental para o desenvolvimento de Santa Maria", afirma a secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Ticiana Fontana.

Inaugurada entre o fim do século XIX, a Gare tem área construída fechada de 1.238 metros quadrados. Inicialmente, a Estação Férrea contava com dois andares no prédio central e um anexo que não existe mais. No começo da década de 1920, quando a rede ferroviária era administrada pela Viação Férrea do Rio Grande do Sul (VFRGS), foram construídas a plataforma coberta de embarque e desembarque e alguns armazéns.