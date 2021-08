Gerdau abre 30 vagas de emprego para mulheres em Charqueadas

A Gerdau anunciou a abertura de 30 vagas de trabalho para mulheres na usina de Charqueadas. As oportunidades são parte da primeira edição do Programa Pertencer no município, iniciativa para capacitação profissional e inserção no mercado de trabalho de grupos minoritários. As inscrições podem ser feitas até 7 de setembro no site da empresa (www.gerdau.com.br).

Há vagas para as funções de operadora multifuncional, mecânica e eletricista. Para participar da capacitação, é preciso se identificar com o gênero feminino, ter acima de 18 anos e ensino médio completo. O processo seletivo inclui dinâmicas coletivas e entrevistas individuais.

No período de capacitação, as profissionais receberão qualificação profissional conduzida em parceria com o Senai para operação de processos siderúrgicos. A unidade tem planejado aumento do seu quadro em 2022 e com isso o objetivo de dar continuidade ao contrato com as profissionais que concluírem o programa com êxito. Durante todo programa de capacitação a companhia garantirá remuneração e seu plano de benefícios.