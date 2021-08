Nova Petrópolis monitora surto de Covid-19 em asilos

A secretaria municipal de Saúde e Assistência Social de Nova Petrópolis atualizou, nesta segunda-feira (23), as informações referentes ao surto de Covid-19 em uma instituição de longa permanência de idosos (ILPI) do município. Até ontem, 10 internos da instituição estavam hospitalizados por conta da doença. Cinco deles encontram-se em leito clínico no Hospital Nova Petrópolis e outros cinco estão em hospitais de outros municípios, sendo um em leito de UTI e quatro em leito clínico.

Entre a sexta-feira (20) e o domingo (22) foram registrados mais dois óbitos de internos da mesma instituição (um homem de 94 anos e uma mulher de 95 anos). Por enquanto, os dois casos são considerados suspeitos, pois as declarações de óbito ainda não foram recebidas pela secretaria de Saúde do Município.

A secretaria municipal de Saúde e Assistência Social recebeu informações sobre casos suspeitos em uma segunda instituição que cuida de idosos na cidade. A equipe do Disque Covid esteve na instituição, submetendo todos os idosos e funcionários ao teste RT-PCR. Os resultados devem ser divulgados até esta terça-feira.