Esteio abre edital de concurso para vagas na área da saúde

A prefeitura de Esteio iniciou, nesta segunda-feira (23), o período de inscrições do concurso público para compor cadastro de reserva para o cargo de Agente Comunitário de Saúde. Conforme o edital, os interessados em concorrer devem preencher a ficha disponível no site da Objetiva Concursos (www.objetivas.com.br), banca responsável pela execução do certame.

Quem não tiver acesso à Internet poderá utilizar um computador que será disponibilizado na prefeitura (rua Eng. Hener de Souza Nunes, 150), de segunda a sexta-feira, das 12h30min às 18h. O valor da inscrição é de R$ 50,00 e o prazo se encerrará no dia 9 de setembro.

O candidato deve ter Ensino Médio completo e residir dentro da área de abrangência da unidade básica de saúde (UBS) para a qual se inscreveu. Entre as opções estão as UBSs Cruzeiro, Primavera/Caic, Ezequiel, Novo Esteio, Parque do Sabiá, Planalto e a futura Galvany Guedes. A carga horária semanal é de 40h e o vencimento é estimado em R$ 1.684,92.

O processo seletivo será composto por duas etapas. A primeira é uma prova objetiva, cuja aplicação está prevista para 3 de outubro, com 3 horas de duração, em local a ser definido. Ela será composta por 10 questões de português, oito de matemática, seis de legislação, seis de conhecimentos gerais e 10 de conhecimentos específicos. Os classificados nessa fase serão encaminhados para avaliação psicológica.