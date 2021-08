Prefeitos da Região Carbonífera fazem protesto pela duplicação da BR-290

O pedido de retomada das obras de duplicação da BR-290 foi pauta de uma manifestação, promovida pela Associação dos Municípios da Região Carbonífera (Asmurc), nesta segunda-feira (23). O ato aconteceu às margens da rodovia, com a participação de prefeitos e vice-prefeitos que caminharam por seis quilômetros, até o acesso de Arroio dos Ratos.

Carregando faixas e cruzes com a frases “Chega de mortes. A duplicação Salvará Vidas!”, o ato não causou o bloqueio do trânsito. De acordo com o prefeito de General Câmara e presidente da Asmurc, Helton Barreto, desde 2014 a região acompanha o descaso com a duplicação da rodovia, que diversas vezes tiveram os canteiros de obras abandonados. “Lutamos por esta obra essencial para o desenvolvimento econômico dos nossos municípios, mas temos algo ainda mais urgente, que é reduzir o número de mortes na BR-290. A duplicação significa salvar vidas e nós precisamos que os governos federal e estadual façam sua parte”, pontuou.

A duplicação de 115,7 quilômetros, entre Pantano Grande e Eldorado do Sul, foi iniciada em outubro de 2014, com a previsão de R$ 583,55 milhões. Em valores atualizados, conforme o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), a obra já necessita de investimentos na ordem de R$ 720,66 milhões. Ainda não há previsão de quando o trecho será concluído.