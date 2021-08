Projeto elaborado na Furg vai receber verba de R$ 300 mil

O projeto "Inovação Medlife V1.0", elaborado por pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande (Furg) foi contemplado pela Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) e pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). A iniciativa vai receber R$ 300 mil. O recurso será utilizado, conforme previsto pelo programa, como parte da contrapartida das empresas.

O projeto tem investimento total na ordem de R$ 1,5 milhão e propõe uma solução, em parceira com duas empresas gaúchas - a Mefdlife e Smart Group - na área de tecnologias aplicadas à saúde, envolvendo processamento de linguagem natural, inteligência artificial, integração e conexão com sensores, big data e analytics. De acordo com o coordenador do projeto, o professor do Centro de Ciências Computacionais (C3) da Furg Márcio Machado, trata-se de um grande projeto de pesquisa, desenvolvimento e principalmente, inovação.

A iniciativa envolverá diversos pesquisadores e bolsistas da universidade, totalizando uma equipe com mais de 30 pessoas, que proporcionará o conhecimento e experiência profissional, além de potencializar a competitividade da empresa gaúcha, reforçando assim, o papel da universidade pública com a sociedade. "A Medlife é uma startup que apresenta grande potencial para se tornar destaque no cenário das healthtecs nacionais. A empresa tem apresentado crescimento acelerado e tem inovação no seu DNA. Desde seu nascimento, se preocupou em buscar parcerias com instituições científicas para apoiar e acelerar a pesquisa, desenvolvimento e inovação de portfólio de produtos", destacou Márcio.