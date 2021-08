Acidentes em Pelotas apresentaram queda no mês de julho

A nova análise divulgada pela secretaria de Transporte e Trânsito de Pelotas mostra que houve redução nos acidentes com danos materiais entre janeiro e julho de 2021. O ano, que iniciou com 293 registros, chegou a 321 em fevereiro e caiu para 143 no último mês observado.

Apenas ocorrências com danos materiais, que são atendidas pelos agentes, foram levadas em consideração. No mês de janeiro deste ano, foram 293 registros de veículos envolvidos em acidentes com danos materiais. Consideram-se, nesses casos, automóveis, bicicletas, caminhões, camionetas, caminhonetes, motocicletas, ônibus e outros. Já em fevereiro, o número aumentou para 321. Em março, a quantidade de acidentes caiu novamente, para 238. Em abril, maio e junho, os números chegaram a 293, 271 e 275, respectivamente. Por fim, em julho, foram 143 acidentes registrados.

A análise também expõe a quantidade de Boletins de Ocorrência (BO) feitos. Em janeiro, foram 143, seguidos por 158 em fevereiro e 116 em março. Já em abril foram 141 BO's registrados. Em maio e junho, a pasta responsável pelo Trânsito contabilizou 131 e 134, respectivamente. No mês de julho, foram apenas 71 registros.

O número de Boletins de Ocorrência serve para se ter uma noção de quais tipos de acidentes mais ocorreram em Pelotas nos sete primeiros meses de 2021. O mais frequente é a colisão de frente e traseira, seguido pela colisão lateral, abalroamento, colisão frontal, tombamento e, por fim, a colisão com objeto. A zona da cidade onde mais ocorrem esses fatos é a central.

Uma das vias de Pelotas que mais se destacam na diminuição gradativa no número de acidentes é a rua Félix da Cunha. A queda acontece tanto na própria via quanto na via com seus cruzamentos, como é o caso da rua Gomes Carneiro. Em 2019, foram sete registros. Já em 2020, a quantidade de acidentes caiu para dois. Em 2021, manteve-se duas ocorrências.