Loteamento de Caxias do Sul vai passar por regularização fundiária

O secretário do Urbanismo de Caxias do Sul, João Uez, acompanhado pelo presidente da Associação dos Moradores do Loteamento Vitória, Genésio de Jesus Santos, conversou com moradores sobre a nova legislação de regularização fundiária da prefeitura de Caxias do Sul. O núcleo habitacional será o primeiro contemplado pelo programa "Esse terreno é meu".

A expectativa é que 518 famílias recebam, até o final do ano, o título de propriedade de seus imóveis. No sábado (28), das 8h30 às 15h, equipes da pasta estarão no local para fazer o cadastramento da parte oeste do loteamento. Em virtude do número de famílias, e para não gerar aglomerações, o cadastramento será feito em cinco etapas. "Esses dados servirão para, posteriormente, fazer as certidões de regularização fundiária e o lançamento no Cadastro Imobiliário do Município", explica Uez