Prefeitura renova contrato com o hospital de Estrela

A prefeitura de Estrela e a Sociedade Sulina Divina Providência, que gere o Hospital Estrela, selaram o contrato de renovação da parceria entre as partes por mais 12 meses. Entre as mudanças, o aumento da gama de serviços oferecidos à população, principalmente os ligados ao Pronto Socorro, e como grande novidade o anúncio do início do programa de cirurgias eletivas, que estava paralisado há quase dois anos, muito em função da maior concentração hospitalar no combate à Covid-19.

O prefeito Elmar Schneider reforçou a importância da parceria, mas ressaltou a necessidade desta ser feita cada vez mais em conjunto para o melhor atendimento das demandas da população. "Eu vejo no hospital, uma referência regional e estadual, realmente como uma casa da família, que para muitos é vista como um braço da prefeitura, parte da nossa família. De fato fomos, somos e seremos parceiros. E este contrato é acima de tudo uma garantia a todos de que lá naquela nossa casa, olharemos com ainda mais carinho para nossos familiares, pois quem vai ao Hospital não vai para fazer turismo, e sim porque está precisando", sinalizou.

O acordo reforçou os serviços contratados que compreendem a utilização, pelos usuários do SUS, da capacidade instalada e dos recursos do hospital, incluídos seus serviços médico-hospitalares, os quais poderão ser empregados para atender clientela particular, inclusive a proveniente de entidades privadas, desde que mantidos, no mínimo, 60% da disponibilidade de leitos e serviços em favor da clientela universalizada. Também viabilizar o custeio e a manutenção de serviços de Atenção Primária à Saúde, de média complexidades e urgência/emergência em Saúde. Os atendimentos de outras especialidades como urologia, vascular, otorrinolaringologia, oftalmologia, dermatologia, cirurgia pediátrica, cirurgia plástica poderão ser realizadas mediante avaliação de capacidade técnica e disponibilidade dos profissionais de teto físico/financeiro no contrato.