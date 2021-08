Em formato híbrido, aulas em Pelotas são retomadas

A partir desta quarta-feira (25), as aulas das escolas da rede municipal de ensino de Pelotas retornam de forma híbrida (presencial e remota). Esse processo vai seguir um cronograma, elaborado pela prefeitura em conjunto com a secretaria de Educação e Desporto (Smed) e equipes diretivas, iniciando pela Educação Infantil e 1º e 2º anos do Ensino Fundamental. No dia 1º de setembro, retornam os alunos de 3º a 5º anos, seguidos pelos de 6º a 9º e Ensino Médio, no dia 8 de setembro.

De acordo com o calendário estabelecido, na segunda-feira (23) voltara m os funcionários e professores para recebimento dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), além da ambientação sobre os protocolos e medidas sanitárias na escola e a realização de reuniões das direções com professores e servidores. As reuniões entre os profissionais da educação se repetem na terça (24).

A titular da pasta da Educação, Adriane Silveira, afirma que a preparação para o retorno às escolas tem sido um processo de construção a muitas mãos. As instituições de ensino estão preparadas para esse recomeço. Foi realizada a capacitação dos trabalhadores, EPIs foram adquiridos para o uso dos profissionais e materiais pedagógicos foram comprados, via licitação, a fim de evitar o compartilhamento entre alunos em sala de aula. Além disso, máscaras laváveis serão distribuídas e a merenda escolar será garantida, tudo isso com higiene, prezando pela segurança de todos os envolvidos no processo educativo.

O uso de máscara durante todo o tempo de permanência nas escolas municipais é indicado para crianças a partir dos cinco anos de idade e obrigatório a partir dos 10 anos. Os estudantes devem chegar à escola com a máscara limpa e levar, pelo menos, mais uma para troca. É essencial manter o distanciamento e higienizar constantemente as mãos, assim como as superfícies dos locais e objetos passarão por limpeza.

A prefeitura recebeu, nesta terça-feira (24), a doação de sete mil máscaras de proteção para uso infantil. As peças foram doadas pela equipe da Unimed Pelotas. A ação faz parte do projeto social da instituição, o 'Máscaras Salvam Vidas', que tem o objetivo de incentivar o uso do equipamento de proteção individual.