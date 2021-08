Rio Grande prorroga as inscrições do Auxílio Emergencial aos profissionais de Educação Física até o dia 20 

A Prefeitura Municipal do Rio Grande, através da Secretaria de Município da Cultura, Esporte e Lazer (SCEL), está prorrogando as inscrições para concessão do Auxílio Emergencial aos profissionais da área de Educação Física residentes no município, por meio de Chamada Pública de coinvestimento pela Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (SEL), do governo do Estado do Rio Grande do Sul. As mesmas estão abertas desde o dia 10, e devem ser efetuadas até às 23h59 do dia 20 de agosto, através do link: https://forms.gle/gN4zxLWtq1ReDhos7.

Segundo informações da equipe técnica da SCEL, responsável pela seleção dos beneficiários ao referido Auxílio Emergencial, é importante que os interessados leiam atentamente o edital e confiram os pré-requisitos para a inscrição. O benefício destina-se aos profissionais de Educação Física, residentes do município de Rio Grande, sem vínculo empregatício, que não sejam servidores públicos, aposentados ou pensionistas, que tiveram suas rendas afetadas pelas medidas restritivas de combate à pandemia do Covid-19.