Tenda da Cidadania será nesta quinta-feira em Teutônia

A Administração Municipal de Teutônia, através da Secretaria de Assistência Social e Habitação, promoverá nesta quinta-feira (19), a segunda edição da “Tenda da Cidadania”. A ação será realizada na Associação de Moradores da Rua 20 de Maio, junto à Área Verde, no Bairro Canabarro, com início às 13h30 até às 16h30. Na ocasião, também estarão presentes os serviços da Primeira Infância Melhor (PIM) e do Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS).

A ação visa aproximar os serviços oferecidos pela Assistência Social e Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de seus usuários, para possam receber a orientações e informações diretamente dos profissionais que atuam na área referente aos serviços prestados. Também é uma oportunidade para que possam esclarecer dúvidas e atualizar os dados do Cadastro Único de Assistência Social.

A vice-prefeita e Secretaria de Assistência Social e Habitação, Aline Röhrig Kohl, destaca a importância da ação. “É uma forma de aproximar os usuários dos serviços oferecidos, pois quanto mais apoio e assistência tiverem, antes conseguirão se reerguer e retomar sua vida com dignidade. Sabemos que muitas pessoas não tem como se deslocar e vir ao encontro da equipe de apoio, e por isso sentimos a necessidade de aproximação, a fim de esclarecer dúvidas, levar informação e apresentar os programas sociais, falar sobre seus direitos e também de atualizar os dados do Cadastro Único”, explica.