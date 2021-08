Prefeitura de Estrela amplia segurança das escolas

O mês de julho e o início de agosto marcaram o retorno das atividades nas escolas da Rede Municipal de Educação no mesmo sistema adotado antes da pandemia. A Secretaria Municipal de Educação (Smed) aproveitou a ocasião para dar início ao processo de reforço na segurança nas 21 escolas. Câmeras de vigilância já estão instaladas e nos próximos dias detectores de metais já serão utilizados por futuros zeladores.

Para Cleni Klafke, diretora da Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) São João, no Bairro Oriental, as câmeras representam mais do que uma questão de segurança. “Trata-se também de uma questão de controle. Por exemplo, uma forma de como nos informarmos e sabermos quem trouxe ou retirou uma de nossas crianças, em quais horários e condições. Isso nos dá mais controle e tranquilidade sobre nossas próprias operações, e igualmente aos familiares”, destaca Cleni Klafke. “E é claro há o avanço na segurança, que só pela existência destes instrumentos, e em breve dos zeladores, já restringe muitas possíveis intenções maldosas”, frisa.

As câmeras já estão instaladas em todas as 13 escolas de Educação Infantil (Emeis). Já os detectores estarão em uso em todas as 21 escolas da rede, incluindo as nove de Ensino Fundamental. De acordo com a Secretaria da Educação, apesar de não se registrar problemas constantes e graves nas escolas de Estrela, o aumento da segurança de todos sempre foi um objetivo da gestão. “Precisamos primar pelo zelo aos alunos, o que reforça a tranquilidade dos pais, principalmente aqueles que deixam seus filhos passarem até dois turnos sob nossa responsabilidade, além de objetivarmos também a maior segurança de professores e funcionários, além de controle sobre possíveis atos”, explica.

Segundo a secretária Elisângela Mendes, a pasta da Educação também trabalha para contratação de zeladoria, mas ainda está em processo de licitação. “Estes avanços todos tratam apenas de uma primeira rodada de investimentos do nosso governo cujo objetivo é primar pela segurança. Nossa meta, por exemplo, além dos zeladores é levar as câmeras também para as Emefs. Aos poucos vamos avançando por este caminho e outras novidades devem vir em breve”, ressalta.