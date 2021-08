Começam as obras de recuperação da VRS-822, no Noroeste do RS

Após o término da recuperação da RSC-472, entre a BR-386 e Três Passos, mais uma estrada da região Noroeste começa a receber melhorias. Desde a última semana, a VRS-822 está em obras no trecho entre a RSC-472 e Esperança do Sul.

De acordo com o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, serão investidos mais de R$ 2,5 milhões em 18 quilômetros da rodovia. “Estamos avançando no cronograma que estabelecemos para o Plano de Obras 2021-2022, no sentido de transformar a malha rodoviária estadual”, afirma. “No caso da VRS-822, as atividades beneficiarão não apenas os moradores como também os produtores locais, contribuindo com o escoamento da produção, principalmente, a soja.”

No momento, o trabalho está concentrado na travessia urbana de Esperança do Sul. Na próxima semana, os serviços continuarão nos demais segmentos. “Da RSC-472 até o pórtico de Esperança do Sul, faremos a substituição do asfalto antigo por um novo”, detalha o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino. “Após o término dessa etapa, finalizaremos com a pintura da pista, o que melhorará a visibilidade e a segurança para os usuários.”