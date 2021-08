Festa da Colônia de Gramado começa em 23 de setembro

Unindo origens e celebrando tradições, assim será a 30ª edição da Festa da Colônia de Gramado. O tradicional evento acontece no complexo do Expogramado, de 23 de setembro a 12 de outubro, e busca celebrar os hábitos do interior de Gramado apoiados na cultura dos imigrantes portugueses, alemães e italianos. Este ano, em função dos protocolos sanitários vigentes, a Festa seguirá um formato diferente. As cozinhas alemã e italiana, a Feira de produtos coloniais com a presença das Agroindústrias gramadenses, os Biers Platz com o tradicional bolinho de batata e os fornos com o preparo de cucas, pães e o tradicional pãozinho com linguiça estarão presentes no evento, porém seguindo todos os protocolos de segurança. “Faremos uma festa linda, vamos matar a saudade. E será cheia de novidades. As rodadas de negócios vão aproximar os produtores ao trade turístico”, disse Rosa Helena Pereira Volk, Presidente da Gramadotur e Secretária de Turismo de Gramado.

Entre as inúmeras atrações do evento destaque para os Fornos de Barro, com o preparo diário de cucas e pães, reunindo as famílias do interior de Gramado. O Café Colonial, vai apresentar uma tradicional casa do interior servindo o autêntico café da colônia, devidamente atendida pela Família Wolf da Linha Gambelo. Já as Cozinhas da Oma e da Nonna, oferecem a gastronomia típica alemã e italiana da Festa da Colônia. As cozinhas serão atendidas este ano por famílias da Linha Bonita, Linha Nova, São Roque e Linha Ávila. E a Feira de produtos coloniais é outra atração à parte com diversas Agroindústrias e famílias que proporcionam mais qualificação na apresentação dos produtos.

A Corte da Festa da Colônia é formada pela Rainha Maxine Fassbinder da localidade do Quilombo Alto e pelas princesas Alessandra Carina Grauer da Linha Marcondes e Mariana Pereira da Linha Carahá.

A Festa da Colônia é uma promoção da Prefeitura de Gramado e realização da Autarquia Municipal Gramadotur. O patrocínio e da Golden Propriedades de Lazer e co-patrocínio da Ambev. O evento tem o apoio da Roseflor, Sicredi, Construarte, Chocolate Caracol e Florestal Candies, Adylnet, Azul Viagens e SEBRAE. Colaboração da Cristais de Gramado, Agente Cultural, AM Produções. A Rede Laghetto e o Hotel Oficial do evento e a Gramado Receptivo esta junto com a Festa da Colônia como 'Receptivo Oficial". A Azul Linhas Aéreas e a Cia aérea oficial nos eventos de Gramado.

A Festa da Colônia ainda conta com a correalização da Secretaria Municipal de Obras em conjunto com a Secretaria da Agricultura e Emater.

Paralelamente à Festa da Colônia acontece no complexo do ExpoGramado a Feira Feito em Gramado.