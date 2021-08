Santa Maria realiza limpeza da rede pluvial em vias do Bairro Juscelino Kubitschek

A Prefeitura de Santa Maria atua em diversas ações realizadas pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos. O trabalho para desobstruir os bueiros, por meio da limpeza da drenagem da rede pluvial, ocorre na Rua das Primaveras, na Vila Sete de Dezembro, no Bairro Juscelino Kubitschek, desde esta segunda-feira (16). Durante a semana, está prevista a continuidade da limpeza pluvial também nas ruas Rio São Francisco, Irmão Cláudio Rohr, Rio Tramandaí, Rio Jaguari e Rio Toropi, no mesmo bairro. Já nesta terça-feira (18), outras frentes de trabalho começaram a limpeza da rede pluvial na Rua Moreira Lima, Vila Brenner, no Bairro Divina Providência, e na Rua dos Salsos com Rua Rio Grande do Norte, no Bairro Pinheiro Machado.

Na manhã desta terça, os servidores que fazem a manutenção da rede pluvial iniciaram o serviço na Rua Osvaldo Aranha, no Bairro Nossa Senhora de Lourdes. Outra equipe da manutenção da rede pluvial faz a reinstalação de tampas de grelhas que foram furtadas na Rua Marechal Hermes, no Bairro Passo D’Areia. Já nesta segunda-feira, os servidores realizaram a manutenção da rede pluvial entre as ruas Apóstolo Jonas e Povos Romanos, no Bairro Nova Santa Marta. Desde a última semana, o mesmo serviço de manutenção ocorre na Alameda Buenos Aires, Bairro Nossa Senhora das Dores.

Já os servidores responsáveis pelo corte de grama e limpeza pública percorreram o Parque Jockey Club e as praças dos residenciais Novo Horizonte e Alto da Colina, no Bairro Camobi. A limpeza também ocorreu nas praças centrais de Santa Maria, no Calçadão Salvador Isaia e ao longo das avenidas que concentram mais tráfego de veículos.

Outros serviços de manutenção também contemplaram a cidade e o Interior. Nesta segunda-feira, a equipe de hidráulica atuou como apoio no conserto e recuperação de rede danificada na Estrada Cancha do Buraco, no Bairro Campestre. Já nesta terça-feira, a equipe responsável pela iluminação pública realiza melhorias no distrito de Pains.

Pedidos para execução de serviços de infraestrutura na cidade sob a responsabilidade da Prefeitura podem ser protocolados por meio do telefone (55) 3223-1616. O canal está disponível de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 11h30min.