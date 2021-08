Complexo da Secretaria Municipal da Cultura de Gramado está sendo revitalizado

A Prefeitura de Gramado, por meio da Secretaria de Cultura, está realizando as obras de revitalização de um dos pontos turísticos mais conhecidos e visitados da cidade. As cabanas que compõem a estrutura da Secretaria Municipal de Cultura ao lado do Lago Joaquina Rita Bier estão sendo revitalizadas e as pessoas que passam por lá já podem notar uma grande diferença local.

A revitalização do espaço iniciou através de um projeto artístico, realizado em parceria com toda a equipe da Secretaria de Cultura. As reformas são possíveis através de doações das empresas: Tinta Futura e Pincéis Atlas, por meio do Centro de Pinturas de Gramado. As obras tiveram início e estão sendo executadas pela equipe de manutenção de praças da Secretaria de Esportes.

“Esse é um espaço de promoção da criatividade e da arte. Nada melhor do que retratá-la a partir de seu senso estético, promovendo o colorido como ferramenta de incentivo ao processo artístico. Queremos um local com vida e que seja nossa principal referência de território criativo, e a revitalização das cabanas é apenas o começo dessa construção”, comenta o secretário da Cultura, Ricardo Bertolucci Reginato.

O prefeito Nestor Tissot também salientou a importância desta obra. “Esse é um dos tantos espaços públicos que estavam abandonados e estamos recuperando graças as parcerias e doações de empresas que também querem ver os espaços públicos da nossa cidade bonitos e preservados”, disse. Além da pintura dos espaços, em breve o complexo da Secretaria da Cultura deve receber novo paisagismo e também um programa de valorização da formação cultural a partir da ocupação pública.