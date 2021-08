A Centelha do Fogo Simbólico da Pátria chegou a Parobé na manhã desta terça-feira, 17, na Rua Coberta da Praça 1º de Maio. A centelha chegou à cidade conduzida pelo carro da Liga de Defesa Nacional e escoltada pelo corpo de bombeiros, como parte da 84ª Corrida do Fogo Simbólico, que abre as comemorações da Semana da Pátria.

Participaram do ato o prefeito Diego Picucha, o vice-prefeito e secretário de Assistência Social Alex Bora, secretários municipais, vereadores, autoridades e a comunidade.