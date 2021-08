Daeb realiza obra pluvial no Bairro Ivone em Bagé

O Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé (Daeb) está realizando uma obra pluvial na rua Doutor Camilo Gomes, no bairro Ivone, em Bagé. O serviço será executado até o final da semana.

Estão sendo colocados 200 metros de bueiros no local. O objetivo é canalizar o esgoto pluvial na área, eliminando valetas. Neste mês, foram realizadas obras semelhantes na Rua 362, no bairro Tiarajú, na rua Emílio Guilain, na rua Maria Vasconcelos, no Parque Marília, nas ruas Orvandil Alves Lucas e Álvaro Aires Machado, no bairro São Jorge, e na Rua Marcílio Dias, no Bairro Castro Alves.

As ações fazem parte do Programa de Combate a Alagamentos (PCA), criado pelo governo municipal em 2017, que busca amenizar enchentes na cidade, identificando os pontos mais críticos em relação à drenagem. O PCA prevê, ainda, limpeza de valas, que são realizadas permanentemente em diversas ruas de Bagé.