Operadora VOA promove ações sociais em Campo Bom

A VOA vem promovendo ações sociais para marcar o lançamento da operadora de internet em Campo Bom. A empresa liberou internet gratuitamente para uma das maiores escolas públicas da cidade, a Santos Dumont, para a Brigada Militar e para o Corpo de Bombeiros. Além disso, a VOA está disponibilizando 70 bolsas para cursos profissionalizantes de Gestão de Pessoas, Photoshop e Excel em parceria com o Instituto MIX.

A professora Simone Bohn, diretora da escola Santos Dumont, destaca que o uso da internet tem sido uma ferramenta primordial para a educação em tempos de distanciamento social, aproximando professores, alunos e pais, criando possibilidades de interação para efetivação da aprendizagem dos alunos. “A internet VOA na escola aumentou esta conectividade e otimizou o trabalho dos professores que podem contar com mais este recurso no aprimoramento da qualidade do ensino da nossa comunidade”, avalia. Nesta ação, entre corpo docente e alunos, a internet da VOA beneficia mais de 600 pessoas.

Silvana Simionovski, diretora do Instituto MIX, ressalta que as bolsas disponibilizadas são de extrema importância para o momento atual, com altos índices de desemprego. “Hoje percebemos facilmente que quem tem qualificação, de uma forma geral, aumenta significativamente as chances de emprego. Vejo os jovens com uma grande dificuldade no ingresso ao mercado de trabalho, porém os que procuram cursos profissionalizantes são os que conseguem se destacar conseguindo uma colocação”, comenta, ressaltando que esta foi a primeira vez que viu uma empresa se preocupar em investir em qualificação e desenvolvimento na cidade.

Órgãos de segurança fundamentais para a cidade, a Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros também foram beneficiados com a inserção da VOA no município. Para ambos, a operadora liberou gratuitamente o acesso à internet. “A internet tornou-se uma ferramenta de suma importância no trabalho de todos, principalmente neste momento em que o mundo vivencia uma das maiores pandemias da história da humanidade. Em meio a tudo isso, a internet disponibilizada ao Corpo de Bombeiros ajudou a aumentar a agilidade dos serviços administrativos e também operacionais prestados à comunidade campo-bonense”, avalia o primeiro Sargento Everton Machado da Silva.

O capitão da Brigada Militar do município, Tiago Reimann da Silveira, faz eco: “nesse momento difícil, em meio à pandemia, a internet ajuda muito na aproximação com a comunidade, além de agilizar os processos e procedimentos”.

Fundada em 2016, a VOA tem sede em Estância Velha e já atua em Canela, Gramado, Taquara, Ivoti, Novo Hamburgo, Portão, Capela de Santana e Campo Bom.