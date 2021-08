São Borja retoma obras no horto florestal

Depois de um período de interrupção, motivado pela suspensão temporária no repasse de verbas federais, foram retomadas as obras do horto florestal e de implantação do futuro Parque Missioneiro em São Borja. O projeto está sendo executado pela empresa Rak Engenharia, com acompanhamento da Secretaria Municipal de Planejamento. A estimativa é de que 50% das obras estejam concluídas. Ainda não é feita previsão, contudo, de quando as obras serão finalizadas, pois isso dependerá do aporte dos recursos da União.

Localizado na vila Cabeleira, o parque do horto florestal, além da preservação ambiental, reconstituirá a evolução da história de São Borja, desde as fases iniciais. Quando estiver plenamente implantado, o Parque Missioneiro reproduzirá, em 18 painéis, toda a cronologia das diversas etapas da formação histórica local. O resgate, com isso, abrangerá a herança cultural jesuítico-guarani e as referências da presença de espanhóis e portuenses. A materialização do retrospecto ainda mostrará a São Borja das grandes fazendas de gado e a Capital da Produção, passando pela chegada da Ponte da Integração e das Universidades. Figurarão, ainda, a cidade Terra dos Presidentes e Capital Gaúcha do Fandango.

Os recursos federais que estão sendo investidos são do Ministério do Turismo, com liberação através da Caixa Econômica Federal. O município aplica contrapartida. A concretização da obra só foi possível graças à atuação do senador Luis Carlos Heinze (PP-RS).

O prefeito Eduardo Bonotto destaca que “será mais um espaço cultural e de lazer aos são-borjenses e visitantes”. Acrescenta que “é, portanto, mais uma iniciativa de apoio e incremento ao nosso turismo”.