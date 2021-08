Em São Borja, ações de resgate da herança missioneira seguem sendo implementadas

O município de São Borja está trabalhando intensificadamente na preservação e valorização da sua herança missioneira, fazendo desse rico patrimônio artístico-cultural um produto turístico. Com isso, a Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer coloca em prática algumas importantes ações nesse sentido.

“Apesar do nosso orçamento escasso, estamos com nossos recursos e através de parcerias, adotado o resgate do legado da nação jesuítico-guarani. Fazemos isso pelo futuro da cidade e ainda contemplando metas do prefeito Eduardo Bonotto”, afirma a secretária da pasta, Vânia Alves Cardoso.

Entre as iniciativas em curso, a secretária cita o encaminhamento de inventário no IPHAN (Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) das estatuárias que são referências missioneiras. O conjunto de imagens em São Borja é um dos mais representativos entre os Sete Povos Missioneiros. Esse patrimônio cultural pode ser visto nos seus detalhes no Museu Apparício Silva Rillo, o Museu Missioneiro.

Enquanto isso, o sítio arqueológico do município já possui seu perfil de identificação, inventário e caracterização devidamente registrado no IPHAN. “Realizar intervenções arqueológicas é um dos nossos planos, porém trata-se de uma operação que demanda de recursos financeiros substanciosos e de infraestrutura operacional específica. Certamente um dia chegaremos lá”, acredita o prefeito, Eduardo Bonotto.

O prefeito lembra ainda que neste ano, a Fonte de São Pedro, na região Sul da cidade, foi toda revitalizada e recebeu projeto paisagístico nos seus acessos. O local é uma referência da contribuição deixada pela antiga redução de São Francisco de Borja entre os séculos 17 e 18. Com recursos da Corsan (Companhia Rio-Grandense de Saneamento) e contrapartida Prefeitura. Assim, a fonte como local histórico e turístico está pronto para receber os visitantes.

Outra ação em andamento, com objetivo semelhante é a implantação do Parque Missioneiro e do Horto Florestal na vila Cabeleira.A obra já está em andamento. Quando estiver implantado, o projeto contará em 18 painéis ou estações contando toda a trajetória cronológica da história de São Borja sendo que essa cronologia começará justamente pelo período jesuítico-missioneiro.