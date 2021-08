Sesc/RS amplia oferta de Ensino Fundamental com nova escola em Santa Cruz do Sul

Mais uma Escola Sesc de Ensino Fundamental estará disponível no Rio Grande do Sul a partir do ano letivo de 2022. Depois de iniciar o projeto em Santa Maria e Novo Hamburgo neste ano, o Sistema Fecomércio-RS/Sesc amplia a oferta para contribuir com a educação de crianças de Santa Cruz do Sul. Em breve, serão abertas as matrículas para os alunos do 1º ano do Ensino Fundamental, que completarem 6 anos até o dia 31 de março. O serviço será oferecido na Unidade, localizada na Rua Ernesto Alves, 1042.





O Sesc Santa Cruz do Sul já conta com a Escola de Educação Infantil (Sesquinho) desde 2003. “Estamos nos preparando para proporcionar a continuidade na formação escolar com valores sólidos, criatividade, senso crítico e autonomia, ao priorizar o protagonismo dos estudantes a partir de uma proposta pedagógica que visa o desenvolvimento integral das crianças, afirma a gerente do Sesc Santa Cruz do Sul, Roberta Correa Pereira. Mais informações sobre este e outros serviços do Sesc Santa Cruz do Sul podem ser obtidas pelo telefone (51) 3713-3222 ou WhatsApp (51) 99374-5844





Ensino Fundamental Sesc: O Sistema Fecomércio-RS/Sesc oferece toda a infraestrutura para fazer da criança o sujeito ativo no seu processo de conhecimento, com uma equipe qualificada, atividades culturais, vivências de cidadania, integração com as famílias, educação corporal e educação para a saúde. Os estudantes têm a oportunidade ainda de participar das demais ações do Sesc nas áreas cultural, social, esportiva e de lazer. Mais informações estão disponíveis no site www.sesc-rs.com.br/ensinofundamental.