Casa de Cultura de Lajeado completa 30 anos

A próxima sexta-feira (20) será marcada pelo aniversário dos 30 anos da Casa de Cultura de Lajeado, espaço que guarda as memórias e conta a história do município. Com o objetivo de celebrar esta data importante, a Secretaria da Cultura, Esporte e Lazer (Secel), em parceria com a Associação Folclórica Latinoamericana (AFLA), irão realizar uma live sobre intercâmbio cultural e musical. A comunidade poderá acompanhar a live pelo Facebook da Secel, clicando aqui para acessar.

A live contará com apresentações artísticas de representantes da Bolívia, Equador, Paraguai, Panamá, Uruguai e Portugal que integram a Associação Folclórica Latinoamericana (AFLA), bem como dos alunos das oficinas de musicalização da Casa de Cultura, que farão uma apresentação das músicas "Querência Amada”, “9ª Sinfonia”, “Asa Branca”, “The Lion Sleep Tonight” e “Vira Virou”.

Segundo a coordenadora da Casa de Cultura, Ana Paula Vieira Labres, o objetivo das apresentações é mostrar que a cultura nao tem fronteiras.

"Será um momento de homenagear os músicos de diferentes países e também os alunos das nossas oficinas de música, um verdadeiro intercâmbio cultural", explicou Ana.

Os alunos da musicalização estão se preparando há semanas para o aniversário. Para o professor das oficinas, Tiago Kreutz, o mais importante é mostrar a grandiosidade do mundo musical às crianças.

"Os alunos estão muito ansiosos, porque para muitos será a primeira apresentação e isso torna tudo mais importante. Escolhemos músicas que representam a nossa cultura e carregam memórias da nossa história", explicou.

Além das apresentações, a live contará com a participação do prefeito, Marcelo Caumo, do secretário da Secel, Carlos Reckziegel, e do presidente da AFLA, Osvaldo Paredes. Para o secretário, comemorar o aniversário da Casa de Cultura é muito significativo.

"A Casa de Cultura é um dos mais valiosos patrimônios da nossa cultura. Comemorar seus 30 anos é algo justo pois seu valor histórico é de uma grandiosidade imensurável", disse Carlos Reckziegel.

A Casa de Cultura foi idealizada pelo intendente Julio May, que governou Lajeado de 1895 a 1902, a sua primeira planta teve que ser substituída por outra, a fim de diminuir os custos da obra. Entre suas dependências, estavam o Gabinete da Intendência, a Secretaria, a Tesouraria, a Sala da Câmara de Vereadores, o Quartel e a Cadeia Municipal. O local também abrigava o Fórum da Comarca do Alto Taquari, sendo a parte de cima do prédio utilizada como o Tribunal, Arquivo Histórico Municipal e o Almoxarifado.

Em 1984, o prédio foi tombado pelo seu valor histórico e arquitetônico, de acordo com o Patrimônio Cultural do Rio Grande do Sul, e em 1991, passou a ser a Casa de Cultura de Lajeado.

Na Casa são organizadas exposições de arte, atendimento ao público, promoções de eventos, cursos diversos, entre outras atividades, com a proposta de fornecer a integração da comunidade com a cultura.