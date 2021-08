Mapeamento cadastra agentes culturais, espaços, eventos e projetos de Taquara e região

Para fortalecer o cenário cultural de Taquara, a Unidade local do Sesc e a Prefeitura do município estão apoiando o desenvolvimento de um mapeamento cultural da região. O trabalho elaborado pelo Instituto Gaúcho Pró-Cidadania está catalogando os agentes, espaços, eventos e projetos que fazem parte da construção artística e histórica de Taquara. Até o momento, o catálogo já conta com mais de 96 inscritos.





O Mapeamento Cultural de Taquara é um requisito para integração ao Sistema Nacional de Cultura. O cadastro deve ser realizado no site https://mapa.pro-cidadania.org/. A plataforma deverá auxiliar as políticas públicas da cidade voltadas ao setor. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 9-8910-5138 ou ainda pelo e-mail [email protected]





“O mapeamento é uma construção contínua, incessante e, por isso, as atualizações e os registros devem seguir acontecendo e favorecendo o setor cultural do município e região”, ressalta a coordenadora-geral do Instituto Gaúcho Pró-Cidadania, Vanessa Sanches. O Instituto é uma organização sem fins lucrativos que existe há mais de 18 anos no município de Taquara. Especializado na elaboração, gestão e produção de projetos por meio das leis de incentivo fiscal e editais de fundos públicos e privados, o Instituto é formado por uma equipe interdisciplinar de profissionais que trabalham na assessoria integral de projetos e ações que desdobram na construção de políticas públicas para as áreas da cultura, esporte, educação e turismo.





O mapeamento foi executado por meio do Edital Criação e Formação Diversidade das Culturas, da Fundação Marcopolo, e realizado a partir dos recursos assegurados pela Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, nomeada Lei Aldir Blan. A Lei foi criada com o objetivo de promover ações para garantir uma renda emergencial para trabalhadores da cultura, assim como a manutenção de espaços culturais brasileiros e o fomento da cultura local durante o período da pandemia da Covid19.





Mesmo em meio à pandemia, o Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac segue próximo da comunidade gaúcha. Seguindo as recomendações das autoridades e mantendo os cuidados com a saúde de todos, os serviços continuam sendo entregues e fizeram diferença na vida de milhares de pessoas em 2020, que passaram a ter à disposição alternativas virtuais de produtos e serviços. O portal www.pertodevc.com.br segue com programação on-line e gratuita em variadas áreas como: empreendedorismo, educação, esporte, saúde, cultura, lazer e ação social.